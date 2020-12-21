تراند اليوم : ندى قشقيش تفوقت على السرطان بالإرداة والإيمان..وحصلت على معدل ٩٦.٤ ٪؜

ندى قشقيش تفوقت على السرطان بالإرداة والإيمان..وحصلت على معدل ٩٦.٤ ٪؜

صورة وتعليق من الثانوية العامة

القدس المحتلة / الخليج 365

ندى قشقيش طالبة توجيهي مصابة بالسرطان صورتها في مستشفى المطلع بالقدس، أثناء دراستها هناك، كانت تقدم تمتحانات الثانوية العامة؛ ندى نجحت وحصلت على معدل ٩٦.٤ ٪؜ .

تقول إحدى قريباتها " مع انها كانت تدرس بالمستشفى وتتوجع وساعات كتيرا، كانت تتلقى العلاج بانتظام، وتركت المستشفى وذهبت إلى الخليل على حلحول عند الاهل تحتفل ويحتفل فيه اهلها وراجعة إلى العلاج وان شالله.

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واضيف: "ستشفى بإذن الله لأن العلاج ليس أدوية ولا عمليات فقط؛ العلاج بإيمانها بقدرتها على الشفاء ولفظ المرض عنها...إرادة وإيمان، فهي كالندى