تراند اليوم : حقيقة إلغاء اجازة السبت لجميع المدارس والجامعات المصرية

مصر - الخليج 365

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، بخبر الغاء اجازة يوم السبت لجميع المدارس والجامعات ، حيث اشتعلت غضبا مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بين فئة الطلاب ، فيما تسائل عدد آخر حول حقيقة إلغاء اجازة يوم السبت ، والذي نسلط الضوء لكم من خلال المقال التالي حقيقة الغاء اجازة يوم السبت .

حققة إلغاء اجازة السبت

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لتوزيع الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2018،2019 وما ذكر فيها بشأن أن أيام الدراسى 6 أيام أسبوعيا، وما يثار حول إلغاء إجازة السبت، يتم تحديد الدراسة وفقا لخريطة كل محافظة.

وأضاف خيرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن إجازة السبت ثابتة وفقا للمتبع كل عام ولم يحدث أى تغيير، ويتم تحديد الدراسة يوم السبت وفقا لخريطة كل محافظة بالتنسيق بين المديرية والمحافظة.

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وكان أولياء الأمور أكدوا أن الوزارة ألغت إجازة يوم السبت لكل المدارس بجميع نوعيتها وسيكون يوم السبت يوم دراسة عادى.

الجدير بالذكر أن يوم السبت هو يوم دراسى لبعض المدارس فى بعض المحافظات وليس جميعها مثل المدارس التابعة للكنيسة وأيضا المدارس التى يوجد فيها فترتين وذات كثافات مرتفعة.

وكانت الوزارة حددت يوم 1 سبتمبر المقبل موعد لبدء الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى و22 سبتمبر موعدا لباقى الصفوف الدراسية.