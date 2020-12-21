تراند اليوم : كشف علامات التوجيهي 2018 فلسطين .. رابط بحث نتائج توجيهي بالاسم علمي وأدبي

فلسطين- الخليج 365

نستعرض لكم رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي والخاص بعرض نتائج الثانوية العامة 2018 جميع الفروع بكشف الدرجات حيث بامكان طلاب الثانوية العامة التعرف على نتيجة امتحانات الثانوية العامة وكشف الدرجات من خلال الدخول الى موقع الوزارة الرسمي ، وادخال رقم الجلوس ورقم الهوية الخاصة بكل طالب ، ومن ثم التعرف على كشف درجات جميع الطلاب مباشرة من موقع الوزراة.

لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بمعرفة طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة في فلسطين للعام 2018 ننشر لكم اليوم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في فلسطين للعام 2018 وكشوفات الناجحين في التوجيهي.للاطلاع على نتائج الضفة الغربية، أنقر هنا

للاطلاع على النتائج كاملة في قطاع غزة، أنقر هنا

هذا ونضع لكم قرائنا الكرام روابط مباشرة لتحميل نتائج الثانوية العامة بالاسم للعام 2018 فلسطين حسب الاسم ورقم الجلوس والمدرسة عبر الرابط التالي ، في الضفة وغزة.

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رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2018 الانجاز وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي