تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين _ نتائج الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم العالي

ننشر لكم متابعي صحيفة الخليج 365 نتائج التوجيهي 2018 "نتائج الثانوية العامة "عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي التي أعلنت بدورها أن نتائج التوجيهي الاكمال 2018 ستوفر عبر مديريات التربية والتعليم بكشوف العلامات للطلبة الناجحين.

وأكدوزير التربية والتعليم فوزي صيدم أن طواقم العاملين في الامتحان في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بذلوا جهودًا كبيرة لإعلان النتائج في موعد مبكر، كي يلتحق الطلبة بالجامعات في الفصل الدراسي الأول.يُذكر أن امتحان الإكمال يعقد للطلبة الذين لم يستكملوا مبحثين على الأكثر من مباحث الثانوية العامة.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لأمتحان التثانوية العامة 78523 طالبا وطالبة، منهم 45264 في الضفة الغربية، و33273 في قطاع غزة، منهم 17185 في الفرع العلمي، و53816 في فرع العلوم الإنسانية، و3417 في الفرع التجاري، و2762 في الفرع الشرعي، و1343 في الفروع المهنية.

وستظهر نتاج الثانوية العامة في جميع المدن التالية عبر موقع الوزارة كالتالي:اريحا،الخليل، القدس،بيت لحم،جنوب الخليل،جنوب نابلس،جنين،خان يونس،رام الله،رفح، سلفيت،شرق خان يونس،شرق غزة،شمال الخليل،شمال غزة،ضواحي القدس،طوباس،طولكرم،غرب غزة،قباطية،قلقيلية،نابلس،يطا.

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