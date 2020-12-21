تراند اليوم : بالاسم ... نتيجة دبلوم الخط العربى 2018 .. نسبة نجاح دبلوم الخط العربي والتذهيب

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج دبلوم الخط العربي لجميع الطلاب والطالبات، فقد اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحان الدور الأول لدبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وامتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2017/2018 لجميع المحافظات.

وقد جاءت نسب نجاح نتيجة امتحان الدور الأول علي النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (946) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (940).

- عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (881).

- عدد الطلاب الراسبين (7) .

- عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو(58).



نتيجة دبلوم الخط العربى ينقسم إلى شعبتين وهما شعبة التذهيب وشعبة الخط العربى ونحن نقدم لطلاب دبلوم الخط العربى وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي .