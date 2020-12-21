تراند اليوم : أربعيني ماليزي يتزوج من طفلة 11 عاماً!!

أربعيني ماليزي يتزوج من طفلة 11 عاماً!!

كوالالمبور/ الخليج 365

ثارت واقعة زواج رجل أربعيني من طفلة تايلاندية سخطا واستياء كبيرين في ماليزيا، التي قررت فتح تحقيق بالموضوع.

وتحقق السلطات الماليزية بزواج فتاة تايلاندية تبلغ من العمر 11 عاما من ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما، لتكون "الزوجة الثالثة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأصبح هذا الزواج حديث المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا، بعد أن تقدمت إحدى زوجات الرجل المدعو عبد الكريم عبد الحميد، بشكوى إلى الشرطة تتعلق بصغر سن العروس.

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وأثارت القضية جدلا واسعا، وخصوصا بعد تسريب صور تظهر مراسم عقد القران، فانقسمت الآراء بين فريق مؤيد وآخر معارض يطالب برفع سن الزواج لدى الماليزيات.

من جهته، رد عبد الكريم على الجدل الذي أشعله الزواج، وقال إن زواجه قانوني، وقد تمت الموافقة عليه من قبل والدي الطفلة.

ولم يعجب رد العريس نائب رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة إسماعيل، والتي نقلت الصحيفة البريطانية عنها قولها: "إن الزواج غير قانوني إذا لم توافق عليه المحكمة الشرعية". وأضافت: "سألتقي مع بعض المسؤولين لمناقشة هذه القضية".

المصدر: ديلي ميل