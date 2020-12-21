تراند اليوم : اسماء الناجحين في الثانوية العامة 2018

ننشر لكم زوارنا الأعزاء اسماء الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة وأسماء الطلاب الناجحين.

وخصص موقع وزارة التربية والتعليم ، زاويةً للطلاب للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2018 " التوجيهي "، ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب والاهالي المترقبين لإعلان نتائج الثانوية العامة 2018 الدخول لموقعها الالكتروني، وقالت إنه بإمكان الطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، متمنيةً النجاح والتوفيق للجميع.

النتائج يمكنكم الحصول عليها من هنا