تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 بالاسماء : نتائج التوجيهي بالأسم ورقم الجلوس 2018

ننشر لكم نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2018 بالاسماء من خلال رابط مباشر، وبدأ أقارب وعائلات الطلاب بالبحث عن نتائج الثانوية العامة بالاسماء بعدما نشرتها وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس بالامس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن نتائج امتحان الثانوية العامة “الإنجاز” للعام 2018، في دورته التي حملت اسم الراحل “مروان شرف”.

وتقدم 76811 طالب وطالبة لامتحان الثانوية العامة لهذا العام، في زيادة نسبتها (6.6 %) عن العام الماضي، كما بينت التربية في بيان سابق.

وبلغ عدد الطلبة في الضفة المحتلة 45056 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد طلبة قطاع غزة 31755 طالبًا وطالبة، موزعين على 656 قاعة، منها 473 في الضفة و180 في غزة، وثلاث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من “قطر ورومانيا وبلغاريا”.

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