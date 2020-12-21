تراند اليوم : جوال نتائج التوجيهي 2018 : نتائج الثانوية العامة 2018 بالاسماء مع اسماء العشرة الاوائل في فلسطين

جوال نتائج التوجيهي 2018 ، ننشر لكم متابعي نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2018 أسماء العشرة الاوائل على مستوى فلسطين بعد نشر روابط نتائج التوجيهي 2018 .

وحصلت الطالبة دنيا نهاد ابو دقه من مدرسه الخنساء الثانويه مديريه شرق خانيونس المركز الأول على مستوى قطاع غزة في امتحان الثانوية العامة - انجاز " التوجيهي.

ووصل ملف نتائج التوجيهي شركتي جوال والوطنية موبايل، سيتم الاعلان عن العشر الأوائل قبل النتائج الشاملة للطلاب المحدد موعدها الساعة ٤ عصرا.

اليوم الاحد ، نتائج توجيهي أو نتيجة الثانوية العامة 2018 في فلسطين هي الأبرز الآن في جميع قطاعات البلاد، لذا عليك الدخول الآن لمعرفة النتيجة قبل الضغط على الرابط.