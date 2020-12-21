قصة من أعلى قمة في بريطانيا لعلاج رضيع

أقدم مصور بريطاني شهير، على مخاطرة كادت أن تودي بحياته، من أجل رضيع في شهره السابع، يعاني من مرض جيني نادر يحتاج إلى علاج تكلفته عالية جداً.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن المصور جو غيدنز (33 عاما)، صعد 6 مرات إلى أعلى قمة في بريطانيا في غضون 24 ساعة فقط.

وصعد المصور إلى هذه قمة "سكيفل بايك" في طقس سيء للغاية، نظرا إلى هطول المطر وهبوب الرياح بسرعة 60 ميلا في الساعة، من أجل جذب الانتباه إلى الرضيع المريض.

ويعاني الرضيع من مرض يعرف بضمور العضلات الشوكي، وهو أحد أسباب وفاة الأطفال. ويؤثر المرض على تنفس وحركة الأطفال، ولا يعيش من يصابون به أكثر من 18 شهرا، إذا لم يخضعوا للعلاج.

وفي غضون ذلك، يأمل والدا الرضيع مارلي، وهما في التاسعة عشرة والثانية والعشرين، أن يجمعا ما يكفي من المال لشراء الدواء الأغلى في العالم.

وتقيم هذه الأسرة في منطقة دريفيلد، في إيست يوكشاير، وتأمل اليوم أن تتمكن من جمع تكلفة علاج المرض التي تصل إلى 2.12 مليون دولار في الولايات المتحدة.

وأمضى هذا المصور 21 ساعة كاملة وهو على الجبل، في الظلام وفي النور، في مسعى إلى منح بارقة بارقة للعائلة ودفع الناس إلى التبرع من أجل إنقاذ حياة الرضيع. وفق "سكاي نيوز".

وعبر المصور جو غيدنز، في تصريحات صحفية، إن مبادرته الأخيرة كانت أصعب شيء يقوم به على الإطلاق طيلة حياته.