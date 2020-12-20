الاكثر مشاهدة اليوم - الوفيات

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- محمود عبدالكريم توفيق العمايرة

- عنوقه محمود حسن عنوقه

- محمد عبد الحليم العمايرة 

- كريمة  محمد الفقهاء 

احمد رشيد محمد الزيود

يوسف ساطع الحشايشة

الكلمات الدلائليه

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