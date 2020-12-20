تراند اليوم : الحكم على شاب بعث رسائل مسيئة لزوجته عبر "واتساب"

أبو ظبي/ الخليج 365

كشفت صحيفة إماراتية ،عن حادثة غريبة، بعدما حكمت محكمة إماراتية بالسجن لمدة شهرين على مواطن، أدين بإرسال رسائل مسيئة ومهينة لزوجته عبر تطبيق "واتساب".

ووفقاً لصحيفة "خليج تايمز" الاماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، فإن الزوجة قدمت ادعاء ضد زوجها في محكمة الاستئناف بأبوظبي، يفيد بأن هناك بعض المشكلات وسوء الفهم بينهما، لكنه

وأشارت الى أن الزوج بدلا من أن يتحدث مع زوجته لحل هذه القضايا، فاجأها بإرسال نصوص مسيئة ومهينة عبر الهاتف.

بدوره، اتهم الادعاء الإماراتي الزوج بإساءة معاملة زوجته، وانتهاك القانون عبر الإنترنت.

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وأضافت الصحيفة، أن المحكمة الجنائية الابتدائية كانت قد حكمت على الزوج في وقت سابق بالسجن لمدة شهرين، وبالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ، لكنه طعن في الحكم في محكمة الاستئناف، ونفى التهم الموجهة إليه.

وأوضحت أنه خلال الجلسة الأخيرة، قال المدعى عليه للمحكمة إن "زوجته وجهت إليه اتهامات ضارة بسبب بعض الخلافات العائلية، وأن زوجته تقدمت بطلب الطلاق وتريد حضانة أطفالهما".