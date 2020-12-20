تراند اليوم : سيدة بريطانية تفقد بصرها بسبب العدسات الاصقة

لندن/ الخليج 365

أصيبت سيدة بيريطانية (41 عاماً) ، إثر حادثة غريبة من نوعها، أثناء الاستحمام لم تنزع العدسات اللاصقة من عينيها لتصاب بعد ذلك بفقدان بصرها.

ووفقاً لموقع" LiveScience"، فإن سبب إصابة عين المواطنة البريطانية بالعمى، يعود إلى عدوى نادرة، مصيفاً بعد مراجعتها طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة، ولا ترفعها حتى عند الاستحمام

فيما اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء. وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين.

وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة– التهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية بالاكانثاميبا).

اقرأ أيضاً

وبحسب موقع" روسيا اليوم" فان الأطباء تمكنوا من إعادة النظر جزئيا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.

ويعتبر التهاب القرنية الشوكميبي- من الأمراض النادرة سببه توغل أميبيا Acanthamoeba في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.