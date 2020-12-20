تراند اليوم : مصرع امرأة بعد سقوطها من علو هي وزوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

موسكو/ الخليج 365

توفيت امرأة في أحد المجمعات السكنية في مدينة "سان بطرسبرغ" في روسيا، بعد سقوطها من الطابق التاسع, حيث أفادت الشرطة إنها كانت تمارس العلاقة الحميمة مع زوجها.

وتشير الصحف، إلى أنه تم العثور على المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، عند قاعدة المبنى، مع شريكها البالغ من العمر 29 عامًا، وخلص المحققون إلى أن الزوجين كانا يمارسان العلاقة الحميمة على حافة النافذة عندما سقطا.

ويقول المحققون إن المرأة لقيت مصرعها مباشرة، بعد أن سقطت على رأسها، ولكن الرجل نجا بعد سقوطه فوقها وهو ما خفف من وقع الارتطام الشديد، والذي نبه سكان المنطقة إلى الحادث المروع.

وتفيد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه بعد إجراء المقابلات مع شهود العيان خلص المحققون إلى عدم وجود أي شبهة جنائية، ولكن مازال التحقيق مفتوحًا.

اقرأ أيضاً