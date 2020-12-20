شاهد: فرنسا تختار ملكة جمالها في حفل استثنائي

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، عن فوز الشابة أماندين بوتي البالغة من العمر 23 عاماً، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021، واختيرت من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما.

واختيرت الحسناء بوتي، في حفل استثنائي بظل انتشار جائحة كورونا ، يوم أمس السبت، فقد بثّ حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا على التلفزيون، دون أن يحضره جمهور. وصادف مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

و ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الفائزة بلق ملكة جمال فرنسا بوتي، تحضر لنيل درجة الماجستير من جامعة كاين الواقعة شمال غربي فرنسا، تخصص إدارة مؤسسات صحية.

وقالت بوتي في مؤتمر صحفي، إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.

وضمّت لجنة التحكيم عددا من الشخصيات وأبرزها ملكة جمال الكون في العام 2016، الفرنسية إيريس ميتينير. وفق شبكة "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا تعتبر من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، علما أنها نظمت لأول مرة في العام 1920، وفازت باللقب وقتها أغنيس سوريه.



