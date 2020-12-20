تراند اليوم : حلمت اني تزوجت وانا متزوجه ! !

سنضع بين أيديكُم كافّة التفسيرات والدلالات التي يحمِلها الجواب عن سُؤال حلمت اني تزوجت وانا متزوجه، حيثُ يُعد ّحلم الزواج من الأمور التي تتمنّاها العديد من البنات، فماذا لو حَلمت الفتاة المتزوجة بأنّها متزوجة وماذا يحمل هذا الحلم في المنام للحالم، نظرًا لأنّ مثل هذا الحلم يُسبّب الإزعاج للمرأة المتزوجة، فهَل يختلف تفسِير الحلم للمرأة المتزوجة عن الفتاة العزباء أم لا وماذا فيه من خير للمرأة المتزوجة، لذا اخترنا أدق التفاسير المأخوذة من أشهر كتب التفسير لإبن سيرين والنابلسي التي فسّرت العديد من الأحلام ومن بينها تفسير حلم حلمت اني تزوجت وانا متزوجة وما يحمل هذا الحلم من خير أو شر.

تفسير حلمت اني تزوجت وانا متزوجه

سنضعُ لكُم التفاسير الخاصّة بالحلم بالزواج للمرأة المتزوّجة وما يحمِل هذا الحلم من أمور خير أو شر، لهذا ما هُو التفسير الصحيح لهذا الحلم، هذا ما سنتعرف عليه هنا.

يدل الزواج في المنام على العناية من اللّه تعالى. وربما دلّ الزواج على الأسر والدين والهم والغم. فإن تزوج الإنسان امرأة مجهولة دلّ ذلك على قرب الأجل، والرحلة من دار إلى دار،

وإن كان صالحاً للإمارة تولى، أو نال منصباً يليق به. وإن كان بزفاف حسب العادة فهو منصب أو صيت حسن.

والزواج يُعبّر بالحرفة، فمن رأى أنه تزوج امرأة ثمّ ماتت، فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم.

ومن رأى أنَه تزوج بأمرأة يهودية فإنَه يسعى في حرفة ينال منها إثما واجتراء على المعاصي.

ومن رأى أنّه تزوج بامرأة نصرانية فإنّه يسعى في حرفة فيها باطل. وإن كانت مجوسية فهي حرفة بلا دين.

ومن تزوج بزانية فهو زان. ومن تزوج بزوجة سليطة فإنّه يقيد بقيد ثقيل.

ومن تزوج بكلبة فإنه يملك أمراً دنيئاً. ومن رأى إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه ينال مالاً.

يعكس الزفاف في الحلم إجمالاً شعوركِ إزاء الإرتباط أو الإقبال على تغيير كبير في حياتكِ ، كما دخولكِ مرحلة جديدة مجهولة المصير.

وفي حين يمكن أن يعكس هذا النوع من الأحلام شعوراً واعياً يراودكِ، إلّا أنّه قد يرمز كذلك إلى إتّحادٍ وإندماجٍ غير واعٍ لبُعد من أبعاد شخصيّتكِ، و في هذا السياق، يدلّ إرتداء فستان الزفاف الأبيض في الحلم على الصعيد النفسيّ أنّكِ تقومين مؤخّراً بتقييم وإصدار أحكام معيّنة بشأن علاقة ما، قد تكون علاقة حبّ، أو حتى صداقة، قربة أو عمل.

تفسير حلم الزواج للمتزوجة الحامل

في تفسِير حلم الزواج للمرأة الحامل يحمِل الكثير من الغُموض في التفسير، لهذا يجبُ مَعرفة التفاصيل وجوانب الحلم للتفسير الصحيح.