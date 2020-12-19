أبو غزالة: إنتاج لقاح كورونا بـ 6 شهور غير معقول وعيوبه الكارثية ستظهر قريبًا

عبر رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة عن دهشته من إنتاج لقاح كورونا المستجد خلال 6 شهور فقط، متوقعًا أن تبدأ عيوب اللقاح الذي بدأ العالم يتداول خلال مدة زمنية محددة.

ووصف أبو غزالة حيدث البعض بأن ظهور فيروس كورونا جاء لإزاحة طبقة معينة من المجتمعات، بغير الدقيق، قائلًا: "إن طبيعة انتقال الفيروس عبر الهواء لا يمكن من خلالها تحديد الشخص الذي سيصاب بالمرض".

وشدد على أنه من غير المعقول أن يتم انتاج لقاح لأصعب مرض خلال 6 شهور، مؤكدا أن اللقاحات يتم انتاجها وتوزيعها بعد تجربتها على الحيوانات. وفق قناة رؤيا الأردنية

وأوضح أن هنالك استغلالا للفيروس تجاريا، عبر انتاج اللقاحات، وأن الأقاويل التي تتحدث عن إعادة تكوين للبشر من خلال اللقاح فيه لَبس، مشيرا إلى أن المواطنين الذين اصيبوا حول العالم معظمهم من الطبقة الغنية التي تملك المال وليس الفقراء حسب قوله.

وتوقع أبو غزالة أنه ستبدأ ظهور عيوب لقاحات فيروس كورونا الكارثية وخلال عام بدعوى درجة حرارة التخزين الذي يتطلبه اللقاح "70 درجة مئوية تحت الصفر"، متسائلاً عن الدول الفقيرة كيف لها بتخزين اللقاح بدرجات الحرارة تلك.