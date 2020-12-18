مصر: براءة المتهمين الثلاثة في قضية "سيدة الكرم"

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، كلا من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات .

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج. وفق المصري اليوم

وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بالبراءة.