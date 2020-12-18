تراند اليوم : تنسيق كلية التجارة 2018 تنسيق كلية الألسن 2018 تنسيقات المرحلة الاولى للثانوية العامة 2018 كاملة "بوابة الحكومة المصرية"

يسعى طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية للاطلاع على تنسيقات الكليات المختلفة في الجامعات المصرية ، لمعرفة تخصصات التي تسمح بدخوله في الجامعات ، ففور الانتهاء من اعلان نتائج الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية ، حرص طلاب وطالبات الثانوية على الاطلاع على تنسيق كليات الجامعات المصرية للعام 2018-2019 ، لمعرفة معدلات القبول فيها، حيث ننشر لكم كافة توقعات تنسيقات الكليات في مصر لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الاولى وتنسيقات كلية التجارة والاداب والالسن والطب .

بلغت نسب النجاح لهذا العام في الثانوية العامة إلى ٧٤.٣٪ وبذلك من المرجح ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة ما بين ٣ أو ٥ درجات بالمقارنة بدرجات العام الماضي ، حيث شهد العام الماضي انخفاض ملحوظ في نسبة القبول في كليات القمة، ومنهم كليات الهندسة والتي هبطت إلى المرحلة الثانية من التنسيق وكان هذا الحدث على غير المعتاد.

تعلن وزارة التعليم العالي يوم الإثنين القادم عن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات و تستمر لمدة 5 أيام، وفقًا لما أوردته تقارير إخبارية نقلاً عن مصادر مطلعة، في الوقت الذي أكدت فيه الإحصاءات وفقا لأعداد الناجحين ونسبة النجاح، بأن الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الأولى 96.3% للعلوم، و92.5 للرياضة، و 81% للأدبي.

كما أنه من المنتظر وفقا لشرائح المجاميع أن يتم قبول 109 ألاف طالب و طالبة من الشعب الثلاث خلال تلك المرحلة، تزامنًا مع تأكيدات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بأنه سيتم قبول 380 ألفا من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، خاصةً وأن التنسيق سيتم على ثلاثة مراحل، و تستمر كل مرحلة خمسة أيام عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق.

إحصائيات حول نتيجة الثانوية هذا العام

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توقعات تنسيق شعبة علمي علوم:-

أكد المصدر أن تنسيق هذا العام سيشهد ارتفاع في الحدود الدنيا للجامعات، وذلك بواقع ٣ درجات على أن تتراوح الحدود الدنيا لكلية الطب عند ٤٠٣ درجة أي بنسبة ٩٨.٣٪ .

وذلك في نفس الوقت الذي سيكون فيه القبول لكليات الصيدلة ٣٩٧ درجة أي بنسبة ٩٦.٨٪ ، أما عن كلية طب الأسنان ستكون ب ٤٠١.٥ درجة أي بنسبة ٩٧.٩٪ ، أما عن القبول بكلية الطب البيطري عند ٣٩٢.٥ درجة وذلك بنسبة ٩٥.٧٪.

توقعات تنسيق شعبة علمي رياضة:-

وبالنسبة لشعبة علمي رياضة، تؤكد جميع المصادر أن نسبة الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة ستكون بواقع ٩٢.٩٪ ، وبذلك سيكون بارتفاع ٥ درجات كاملة عن العام الماضي والذي دخلت فيه كليات الهندسة ضمن المرحلة الثانية من التنسيق.

توقعات تنسيق الشعبة الأدبية:-

أما عن الشعبة الأدبية، من المتوقع أيضا ارتفاع نسبة القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى ٣٩٥.٥ درجة أي بنسبة ٩٦.٥٪ ، أما كلية الإعلام سيكون القبول بها بنسبة ٩٣.٤٪ ، وكلية الألسن من المتوقع القبول بها بنسبة ٩٢.٦٪، وكلية الآثار بنسبة ٨٨.٦٪ ، أما عن كلية الفنون الجميلة ستكون بنسبة ٨٣.٢٪.

وبذلك هذه هي أولي توقعات مرحلة التنسيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وسنوافيكم بالتطورات والمستجدات عقب الإعلان الرسمي عن التنسيق النهائي للمرحلة الأولي.

تنسيق الثانوية العامة 2019 بجميع المحافظات