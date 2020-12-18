تبرعت بمليارات الدولارات.. طليقة أغنى رجل في العالم توضح السبب

قالت المليارديرة ماكنزي سكوت، طليقة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، على خلفية تبرعها بمبلغ 4 مليارات دولار للجمعيات الخيرية خلال الأشهر الماضية تزامنا مع تفشي فيروس كورونا "إن التبرع بالمال يمنحها الأمل وإن الأمل بداخلها يغذيه الآخرون.

وأضافت في تعليقها: "لقد كان هذا الوباء بمثابة كرة مدمرة في حياة الأمريكيين الذين يعانون بالفعل. الخسائر الاقتصادية والنتائج الصحية على حد سواء". وفق سبوتنيك

هذه التداعيات كانت أسوأ بالنسبة للنساء وأصحاب البشرات غير البيضاء والأشخاص الذين يعيشون في فقر، وفي غضون ذلك، زادت ثروة المليارديرات بشكل كبير.

وكشفت ماكنزي، هذا الأسبوع، عن تبرعها بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الماضية، لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ.