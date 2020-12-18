تراند اليوم : الفرق بين الحلم والرؤيا ! !

كثير منا لا يعرف الفرق بين الحلم والرؤيا، حيث الحلم من الشيطان والرؤيا من الله على حسب تأويل كبار علماء المسلمين والله أعلى وأعلم، حث تكون الرؤيا عبارة عن أخبار صادقة تنبأ بعلم الغيب أو تحذر من أشياء نجهلُها أمّا الأحلام فتكون عبارة عن وساوس من الشيطان لا أصل لها من الصحة، وهُناك ما يعرف بأضغاثُ الأحلاهم هو عِبارة عن منامَات يراها الإنسان في منامه من صنع العقل الباطن، حيث تكون أحيانًا سعيدة وأحيانًا مخيفة وغالبًا بلا معنى، وسنتعرف على المزيد عن الفرق بين الحلم والرؤيا الآن.

الفرق بين الرؤيا والحلم

الرؤيا هي حين يشاهد النائم أمرًا مُحبّبا ومرغُوبًا، والرؤيا تكون منًا ورحمةً من الله جل وعلا، وقد يُراد بها بُشرى الخير أو تحذير من شر واقع و قد تكون بغرض المساعدة والارشاد وفي أحوالها جميعا يستوجب حمد الله و شكره على ما يرى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة): أنّ رؤيا المؤمن تقع صادقة، لأنها أمثال يضربها الملك للرائي، وقد تكون خبراً عن شيء واقع، أو شيء سيقع فيقع مطابقاً للرؤيا، فتكون هذه الرؤيا كوحي النبوة في صدق مدلولها، وإن كانت تختلف عنها، ولهذا كانت جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

و الحلم هو ما يراه النائم من أمر غير محبذ أو غير مرغوب لا بل مكروه و هو وسوسة من الشيطان ، و حين الحلم ورد عن سنة النبي عليه الصلاة و السلام الاستعاذة و البصق ثلاث مرات عن اليسار.

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و قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان هذا النوع أنّه إفزاع من الشيطان، فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه، أو ماله، أو في أهله، أو في مجتمعه ؛ لأنّ الشيطان يحب إحزان المؤمنين كما قال الله تعالى: { إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله }، فكل شيء ينكِّد على الإنسان في حياته ويعكِّر صفوه عليه فإن الشيطان حريص عليه، سواء ذلك في اليقظة أو في المنام لأن الشيطان عدو كما قال الله تعالى { إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً }.

أمّا عن حديث النفس أو أضغاث الأحلام فهو الأحداث والمخاوف والأفكار التي تسكن العقل الباطن والذاكرة التي يملك النائم، وحين ينام فإنه يعيد تكوينها مرة أخرى حين نومه ولا تفسير أو تأويل يخص حديث النفس.