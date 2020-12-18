تراند اليوم : رؤية البلح في المنام ! !

تفسير البلح في المنام له دلالات ومعاني قد تكون خير أو مقلقة عى صاحبها، في هذا مجلة نسرد لكم الشرح والتفسير الكامل لابن سيرين والعديد من الشيوخ وعلماء الدين المختصين بتفسير الرؤى والأحلام .

ولكن قبل الخوض بتفاصيل حلم رؤية البلح في المنامن الجميع منا يعلم أن البلح هو من الثمار الطيبة والمفيدة لجسم الانسان وقد ورد ذكره في القرآن الكريم .

ويعد البلح أيضا من أكثر الثمار التي يتم تنالها في شهر رمضان المبارك، حيث يتناول الصائم الثمر في وجبة السحور ويكسر به صيامه بعد انتهاء وقت الصيام، ومن المعروف أن الثمر يكسر وميض العطش ويمنح طاقة للصائم لتحمل الصوم لساعات طويلة، ي ها الطرح نقدم تفسير رؤية البلح في المنام .

اقرأ أيضاً

تفسير رؤية البلح في المنام لابن سيرين

يقول ابن سيرين في تفسيره لحلم رؤية البلح في المنام أن البلح مال ليس باقي، ومن رأى أنه صرم نخلة، فإن الأمر الذي هو فيه من خصومة أو ولاية أو سفر مكروه ينصرم وخوصها بمنزلة الشعر من النساء ومن رأى نواة صارت نخلة، فإن هناك ولداً يصير عالماً، أو يكون هناك رجل وضيع يصير رفيعاً وقال بعضهم النخل طول العمر

تفسير رؤية البلح في المنام لعبد الغني النابلسي

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي في تفسير حلم رؤية البلح في المنام، أن البلح في المنام رزق أو رسول بخير، ومن رأى: أنه يأكل البلح فإنه يستفيد مالاً حلالاً، والبلح مال ليس بباق.

تفسير رؤية البلح في المنام لميلر

بقول ميلر اذا حلمت برؤية البلح فوق أشجاره فهذا يدل على الزواج السعيد المثمر، ولكن إذا أكلته حين إعداده للتجارة، فإن هذا ينذر بالحاجة والأسى.

ويقول أيضا إذا حلمت برؤيته فوق أشجاره فهذا يدل على الزواج السعيد المثمر، ولكن إذا أكلته حين إعداده للتجارة، فإن هذا ينذر