تراند اليوم : تفسير حلم الميت حي ويتكلم ! !

تفسير حلم الميت حي ويتكلم في المنام وما يحمل هذا الحلم من دلالات وتفاسير، ومن اهم التفاسير الخاصة بهذا الامر، ومن ضمن هذه الاحوال انه ياتي بطريقة يتحدث فيها مع الرائي او يكلمه او ينادي عليه او يامره بفعل، ويعد هذا الحلم يحدث مع الكثيرين، فالموت له رهبة لا يضاهيها رهبة، والانسان لا حيلة له ولا يستطيع فيه تقديم او تاجيل الموت فهو هادم اللذات ومفرق للجماعات، فما هو تفسير حلم الميت حي ويتكلم عند ابن سيرين والنابلسي واهم التفاسير الصحيحة لمثل هذا الحلم وما يحمل من خير او شر للانسان .

تفسير حلم الميت حي ويتكلم بالمنام

رؤية الميت في المنام لها الكثير من التفاسير والاحوال والدلالات التي تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالشخص الحالم لهذا سنعرض ما هو التفسير الصحيح لهذا الامر .

اذا كانت الرؤيا تختص بشخص ميت تعرفه وآتي يخبرك في منامك أنه لم يمت فإن ذلك يدل على صلاح أمر الميت بإذن الله، بنفس الأمر الذي يفسر فيه رؤية الميت يجلس على سرير أو على رأسه تاجا أو يتزين بالحلي.

أما إن كان الميت في المنام يأتي بصوته فقط ولم تستطع رؤيته في الحلم وأصبح ينادى الرائي أو يحدثه فأجابه الرائي على حديثه، أو طلب منه الميت أن يخرج معه فخرج ولم يمتنع عن ذلك فإن تلك الحالات تفسر بأن الرائي ستكون نهايته مشابهة لنهاية ذلك الميت سواء في مرض أو حادث أو غرق أو هدم فوقه أو أيا كانت والله أعلم.

وأما عند رؤية الميت في المنام سواء تعرفه له قرابة أو تعرفه دون قرابة أو تعرف مجرد أنه ميت فيأتي ليخبر الرائي بأنه سيموت في وقت كذا وكذا فذلك والله أعلم هو أقرب للصواب في الوقت الأقرب لنهاية حياة الرائي.

وفي تفسير من يتبع الميت فذلك له وجهان، الأول إذا طلب الميت في المنام من الشخص أن يتبعه أو وجد الشخص نفسه أنه يتبع الميت ودخل معه دارا مهجورة أو دخل بيت الميت ثم لا يخرج من التي دخلها، فإن الرائي سيموت.

والوجه الآخر هو خروج الرائي من البيت الذي دخله مع الميت، فإن ذلك يدل على أن الرائي سيشارف على الموت سواء بمرض أو غرق أو حادثة ولكنه سينجو ويكمل حياته

إذا كانت الرؤيا تختص بشخص ميت تعرفه وآتي يخبرك في منامك أنه لم يمت فإن ذلك يدل على صلاح أمر الميت بإذن الله، بنفس الأمر الذي يفسر فيه رؤية الميت يجلس على سرير أو على رأسه تاجا أو يتزين بالحلي.

إن رأى كأنه يكلم الميت، عاش طويلا، وتدل هذه الرؤيا على أن صاحبها يصالح قوما بعد المنازعة.

أما إن كان الميت في المنام يأتي بصوته فقط ولم تستطع رؤيته في الحلم وأصبح ينادى الرائي أو يحدثه فأجابه الرائي على حديثه، أو طلب منه الميت أن يخرج معه فخرج ولم يمتنع عن ذلك فإن تلك الحالات تفسر بأن الرائي ستكون نهايته مشابهة لنهاية ذلك الميت سواء في مرض أو حادث أو غرق أو هدم فوقه أو أيا كانت.

أما عند رؤية الميت في المنام سواء تعرفه له قرابة أو تعرفه دون قرابة أو تعرف مجرد أنه ميت فيأتي ليخبر الرائي بأنه سيموت في وقت كذا وكذا فذلك والله أعلم هو أقرب للصواب في الوقت الأقرب لنهاية حياة الرائي.

تفسير حلم الميت يتكلم بالتلفون

يحلم البعض بان الميتين يتكلمون في المنام، لهذا يبحث الحالم عن اهم الدلالات والتفسيرات لمثل هذه الاحلام وما تحمل من امور يمكن ان تتحقق في الحياة .