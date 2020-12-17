تراند اليوم : الطبيب المعجزة الحلقة 29 .. مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 29 مترجم موقع قصة عشق

الطبيب المعجزة الحلقة 29 مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 29 مترجم موقع قصة عشق، وتدور أحداث المسلسل عن صبي ولد مصاباً بالتوحد وبسبب وفاة أخيه وكذلك الأرنب الذي كان يحبه قرر أن يصبح طبيبا ليساعد الآخرين.

ولكن إصابته بالتوحد سببت له عدة مشاكل في التواصل مع الآخرين ورغم ذلك فهو يمتلك مهارة غير عادية في التذكر وتشخيص الأمراض مما أكسبه شهرة كبيرة بين الأطباء وثقة عند المرضى.

وعلى هذا المنوال تدور أحداث المسلسل بالكامل حيث يتعلم الدكتور علي وفاء كل يوم مهارة من مهارات التواصل ويشخص الكثير من الحالات التي لا يستطيع أفضل الأطباء تشخيصها. وقد تم تعيينه في أحد أكبر المستشفيات بإسطنبول كطبيب مساعد. بمساعدة الدكتور عادل الذي اهتم به في صغره.

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