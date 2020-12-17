تراند اليوم : اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2020

نشرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2020 الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2020- 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 2020/2021 – (55226) طالباً الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767) والمؤهلات الجامعية (5432) وخريجى الحقوق (10027).

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءة الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الإختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.

وإجمالى عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806) وذلك على النحو التالى (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجى الحقوق) .

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وروعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى، حيث إن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.

يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2020 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى ا لموقع الرسمي الخاص بكلية الشرطة.

يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

يتم تسجيل رقم الملف الخاص به.

يتم الضغط على كلمة دخول.

تظهر للمستعلم ما إذا كان المتقدم مقبولا أو لا.

مزايا القبول في أكاديمية الشرطة