تراند اليوم : معدلات القبول 2020 في العراق .. البوابه الالكترونيه نتائج القبول المركزي

أعلنت وزارة التربية عن معدلات القبول 2020 في العراق وحصول الموافقة على زيادة عدد قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية الصباحية في القبول المركزي ضمن الجامعات الحكومية.

وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان ، عدد قبول الطلبة ارتفع الى نسبة 15% للفروع (الصناعي والتجاري والحاسبات) بدل من 10% ، فضلاً عن نسبة 25% للفروع (الزراعي والفنون التطبيقية) بدل من 10% وابتداءً من العام الدراسي 2019 - 2020

هذا وثمنت الوزارة الجهود المتميزة التي بذلها القائمون على المديرية العامة للتعليم المهني من خلال التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وخاصةً بعد القبول الكبير لهذا العام على المدارس المهنية من قبل خريجي الدراسة المتوسطة .

وتضمنت معدلات القبول ما يلي: