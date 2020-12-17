تراند اليوم : بث مباشر حفل the best .. بث مباشر حفل الفيفا 2020 مشاهدة بث حفل the best أونلاين

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم غدًا، الخميس، نحو حفل جوائز ذا بيست أو الأفضل لعام 2020 التي تنظم سنويًا بالإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل جوائز الفيفا الأفضل 2020
|الجائزة
|الفائز
|جائزة بوشكاش لأفضل هدف
|هيونج مين سون
|أفضل مدرب
|يورجن كلوب
|جائزة أفضل جمهور
|أفضل حارسة مرمى
|سارة بوهدي
|جائزة الروح الرياضية
|تشكيل العام للسيدات
|أفضل حارس مرمى
|مانويل نوير
|أفضل مدربة فريق سيدات
|سارينا فيجمان
|فريق فيفبرو لأفضل 11 لاعبًا
|أفضل لاعب
|أفضل لاعبة