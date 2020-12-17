بعد مقاضاة والدتها.. حلا الترك تخرج عن صمتها

بعد صمت طويل؛ أوضحت المطربة البحرينية حلا الترك، على حسابها الشخصي "إنستغرام"، حقيقة القضية التي رفعتها ضد والدتها منى السابر، مشيرةً إلى ظلمها.

ودافعت حلا الترك عن نفسها، بأنها لم ترفع على أمها قضية بالأساس، كما أنها تعلن في كل لقاءاتها عن محبتها الدائمة لها بعكس والدتها التي لم تفكر فيها للحظة وما قد تفعله بها هذه الفيديوهات التي شهرت بها فيها

وأشارت الترك، إلى أنها ستظل تحب أمها مهما بدر منها، ولكن لا أحد يعلم ما أوصلها إلى هذه الحالة وما عانته من ظروف استثنائية عاشتها أثرت في شخصيتها وحياتها.



ورفضت الترك التحدث عن تفاصيل القضية بينها وبين وأمها، مضيفاً بأنها ستترك الأمر للقضاء البحريني.

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد استنجدت مؤخرًا بالفنانة أحلام عبر بث مباشر على حساب "إنستغرام"، وكشفت تفاصيل القضية التي رفعتها ابنتها حلا الترك عليها.

وأكدت منى أنها بالفعل أخذت أموالا من حلا مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك لأنها لم تحصل على نفقتها منذ عام ونصف من قبل والد حلا محمد الترك وقالت “انا اتصرفت في الفلوس لانه كنت مضطرة، لانني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الضشرعية.. اعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس..حلا كانت تعرف أنه أخذت. وفق "مزمز".

وطالبت حلا الترك، الجمهور بتحري العطف والشفقة عليها لأنها حساسة ومرهفة، ولا يمكنها ان تواجه كل هذه الاتهامات والإساءة.