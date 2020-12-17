تراند اليوم : *ياذا القميصِ الأسود* بقلم ..فدوى أبو ظاهر

*ياذا القميصِ الأسود* بقلم ..فدوى أبو ظاهر

أخبِرْ جميلاً بالقميصِ الأسودِ..

صِرنا أسارَى نبتغي مَن يفتدي..

مَن ذا يُفادي مَن أحبَّ المصرعا بِيدَيْ جميلٍ رمشُهُ كمهنَّدِ..

قَمرٌتمثَّلَ لي كإنسيٍّ بدا. قَفزَ الفؤادُ إليهِ دونَ ترددٍ..

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انتهى