تراند اليوم : تفسير حلم البراز ! !

تفسير حلم البراز، حيث يعتبر البراز من الأمور التي تنتج من عملية الإخراج التي يقوم بها الكائنات الحي من اجل التخلص من الفضلات والسموم في الجسم، فيعتبر رؤية البراز في الحلم من الأمور التي يجهل الكثيرين معناها، حيث سنتطرق خلال هذه الفقرة علي العديد من المواقف المختلفة لتفسير البراز في الحلم، حيث يختلف التفسير والمعني للبراز باختلاف مواقف التي يحلم بها الإنسان، فهي أحيانا تكون إنذار للإنسان من اجل أن يتخذ الحذر من امر ما وقد تكون بشارة خير بإذن الله لصاحب الحلم فمن خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن تفسير حلم البراز.

تفسير حلم البراز في المنام

يعتبر البراز من الأمور التي تدل علي التخلص من كربه والحصول علي الفرج والتوفيق في الحياة، حيث يتخلص الإنسان من السمور في الجمع عن طريق التبرز، لذلك يعتبر هذا الحلم مفتاح خير بإذن الله تعالي، فمن رأى انه قد تبرز في مكان ما وغطاه بالتراب فسوف يدفن مالا ، ومن تلوث بالبراز وهو في مكان مرتفع فسوف يحصل على المال ، ومن رأى انه قد جلس على الغائط فسوف يحصل على مال من اقاربه او من ميراث ، ومن رأى انه يجمع الغائط وكان صاحب بستان فسوف ينتج بستانه ويستفيد منه وان كان صاحب بيوت جمع اجرتها وان كان صاحب سلطان فسوف يجمع الاموال من الجباية وان كان فقيرا فسوف يجمع الاموال من الصدقة .

تفسير شر الحلم بالبراز

يعتبر البراز من الأمور المكروه، حيث يشمئز المرء منه، فمن يرى هذا الحلم، فهو سيلاقي أحد هذه التفسيرات التي ترتبط بحالته، حيث تختلف التفاسير باختلاف الحلم، حيث يختلف التفسير والمعاني التي يدل عليها الحلم ومنها في شر البراز:

من احدث في سرواله فستغضب عليه زوجته او سيغضب على زوجته ويقهرها ، ومن احدث في احد الأماكن، فسوف ينفق امواله في شهواته ، ومن تبرز برازا جامدا، فسيذهب من ماله بقدر ما تبرز ، ومن كان برازه ساحنا فسوف يتهم بتهمة او يمرض .

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من تلوث بالبراز وهو في مكان منخفض يكرهه، فسوف يصيبه ضرر من الوالي ، ورؤية البراز في هيئة ما يكره ان يكون عليه في اليقظة فسوف يكون هم وغم ، وقد يكون امرا يكرهه او لا يريده ، ومن تبرز في مكان مجهول فسوف ينفق مالا حراما عن طيب نفس من غير حمد ولا أجر .

من رأى انه يدخر البراز او يجمعه او يؤتى به اليه او يقع نظره عليه فسوف يأتيه رزق من ظلم ، ومن تبرز في نهر او وادي فستظهر فتنة او غارة على يد سلطان ، ومن خرج من البراز فهو خوف من السلطان او قطع طريق للمسافر .

ورؤيا براز الإنسان هو مال حرام ، ورؤيا روث الحيوان ذات المخلب او الناب الذي لا يؤكل لحمه فهو مال حرام من مظلمة ، ومن تبرز تحته ولم يدركه من حوله فسينقص ماله ولم يدري به أهله او شريكه ، ومن اكل برازا فسيأخذ مالا حراما لغلبة الطمع عليه مع الندامة.