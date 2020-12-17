تراند اليوم : تفسير حلم المستشفى ! !

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ما هو تفسير حلم المستشفى أو رؤية الأطباء أو المُمرّضين في المنام، هذا ورد عند شيوخ التفسير أمثال النابلسي وإبن سيرين، حيثُ تحدّثوا عن تفسير الحلم برؤية المستشفى أو العيادة اثناء النوم، كما فسّروا رؤيتها للشخص الحالم إن كان مريض أو غير مريض، لهذا يجبُ على الشخص الحالم أن يقوم بذكر ما حول الحلم من اشياء وذكر المكان والزمان إن أمكن، وذلك نظرًا لما له من تأثير كبير على تفسير الاحلام، حيث أن الجوانب الخاصة بالحلم يمكن أن تُغيّر تفسير الحلم حسب شيوخ التفسير، وسوف نقوم بتفسير حلم المستشفى حسب كتب التفسير.
تفسير حلم المستشفى بالمنام
يرى المفسرون ان رؤية المستشفى في المنام تدل على عدم الاطمئنان وحالة من القلق يعيشها الشخص الحالم وتكون بسبب الخوف من المرض او العلل، كما انه يمكن ان يشير هذا الحلم الى الراحة والسعة بعد الضيق، وايجاد الحلول للمشاكل.
- ومن راى انه يدخل العيادة او المستشفى في المنام فهذا يدل على زواجه القريب ان كان اعزبا.
- اما ان كان الحالم مريض وراى انه يغادر المستشفى فهذا يدل على شفاؤه من المرض وقد اصبح معافى باذن الله.
- اما من خرج من المستشفى ولم يكن مريضا فهذا يدل على الراحة والسكينة والطمانينة.
- اما المتزوجة ان رات المستشفى جميل ونظيف ولا فوضى فيه يدل على نظافة بيتها من الداخل.
- اما ان رات ان المستشفى مملوء بالفوضى والاوساخ بهذا يدل على سوء نظافة بيتها وتقصيرها مع اهل بيتها.
- اما ان رات المراة المتزوجة انها تخرج من المستشفى فهذا يعني الجفاء والفراق الذي يصيب العلاقة الزوجية ويمكن ان يسبب الطلاق والله اعلم
- اما ان رات انها تدخل الى المستشفى فهذا يعني انها ستكون حامل في الايام القريبة.
- وان رات عزباء انها دخلت المتشفى فهذا يدل على زواجها من احد الشباب في الايام المقبلة.
- رؤية المستشفى في الحلم بالنسبة للعازبة هي تلقيها لخير ما واتقائها من شر ما.
- رؤية المستشفى اشارة غالبا إلى الحاجة للاعتناء بالصحة الجسمية والعقلية.
- رؤية المستشفى في المنام اشارة في الغالب إلى أن الحالم حزين.
- رؤية المستشفى ملئ بالمرضى اشارة إلى الصحة الجيدة.
- رؤية مستشفى الأمراض العقلية اشارة إلى الشعور بالخوف.
- رؤية زيارة المريض في المستشفى أو العيادة اشارة إلى سماع أخبار سيئة عن شخص غائب.
- إذا رأيت نفسك مريضا في المستشفى ( طريح الفراش ) فهذا يعني بأنك ستواجه مرضاً معدياً .
- رؤية زيارة المستشفى أبصرت فقط الطبيب أو الممرضة فهذا يعني ان هناك شخص ما أو قريب لك يحتاج لزيارتك له في المستشفى.
- رؤية نفسك في المستشفى وقد بدت عليك علامات المرض والتعب فهذا الموضوع يدل على النفاق.