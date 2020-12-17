تراند اليوم : تفسير حلم المستشفى ! !

ما هو تفسير حلم المستشفى أو رؤية الأطباء أو المُمرّضين في المنام، هذا ورد عند شيوخ التفسير أمثال النابلسي وإبن سيرين، حيثُ تحدّثوا عن تفسير الحلم برؤية المستشفى أو العيادة اثناء النوم، كما فسّروا رؤيتها للشخص الحالم إن كان مريض أو غير مريض، لهذا يجبُ على الشخص الحالم أن يقوم بذكر ما حول الحلم من اشياء وذكر المكان والزمان إن أمكن، وذلك نظرًا لما له من تأثير كبير على تفسير الاحلام، حيث أن الجوانب الخاصة بالحلم يمكن أن تُغيّر تفسير الحلم حسب شيوخ التفسير، وسوف نقوم بتفسير حلم المستشفى حسب كتب التفسير.

تفسير حلم المستشفى بالمنام

يرى المفسرون ان رؤية المستشفى في المنام تدل على عدم الاطمئنان وحالة من القلق يعيشها الشخص الحالم وتكون بسبب الخوف من المرض او العلل، كما انه يمكن ان يشير هذا الحلم الى الراحة والسعة بعد الضيق، وايجاد الحلول للمشاكل.