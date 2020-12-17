تراند اليوم : تفسير رؤية البحر! !

تفسير رؤية البحر في المنام، حيث يعتبر البحر رمزا للقوة والسلطة، فالمعروف أن البحر احد أهم اقوي عنصر علي كوكب الأرض، فهو من اقوي جند الله الذي يهدم به اشد الحصون ويغرق به القوم الفاسقون، حيث سنتحدث من خلال هذه الفقرة عن البحر ورؤيته في المنام وعلي ماذا يدل وهل رؤيته خير أم شر، فالمعروف أن التفسيرات تختلف بحسب التفصيل التي تدور داخل هذه الحلم، فالبحر يدل علي القوة والسلطة، وسوف نتحدث عن العديد من التفسيرات المختلفة التي تتحدث عن البحر في عدة مواقف مختلفة، حيث سنعرض من خلال هذا الموضوع تفسير رؤية البحر.

تفسير رؤية البحر في المنام

يعتبر البحر رمزا للقوة والسلطة والخير الوفير فيختلف تفسير معاني البحر باختلاف التفاصيل الواردة في هذا المنام، حيث تكون هذه الإشارات إشارات ربانية من اجل أن يتخذ صاحب هذا الحلم الحيطة والحذر من موقف قد يصاب به هذا الشخص او قد حدث معه علي حسب هذا الحلم.

حيث يذهب المفسرين الي تفسير رؤية البحر الي السلطة ويكون هذا التفسير مرتبط بأمر يختص بأمو متعلقة لصاحب الحلم في المنام مع أي جهة ذات سلطة علي أمرا معين إما أن تكون مؤسسة أو جهة حكومية أو جماعة، ويذهب بعض المفسرين الي رؤية البحر في المنام الي وجود فتنة قد يقع بها هذا الشخص أو قد وقعا بها ولم ينتبه.

فمن يري نفسه غارقا في البحر وهو علي سرير المرض فقد يشتد المرض عليه وقد اقتربت ساعة الموت منه أما إن لم يكن به مرض فهو غارق في العلم وأهله، اما من تكون له بضاعة ويعمل في التجارة فسوف يأتيه رزق بحسب مقاومته لماء البحر، وأما من يري نفسه قد مات وهو يغرق في البحر فهذا دليل علي فساد النفس وإشارة لكي يصلح من نفسه.

اقرأ أيضاً

فمن يري نفسه يسبح في البحر في فصل الشتاء والبحر هائج فهذا دليل علي فتنة وبلاء قد يصيبه إما سجن او عذاب وأما من غرق فقد يقتل او يرتد عن دينه أما من شرب من البحر فسوف يأتيه رزقا وفير.

فكل شيء تخرجه من البحر وتأخذه او تشرب من البحر فهو رزق قاد لك أما الموت فهو دليل علي بلاء وفتنة عضيمة أما اذا كنت تري البحر من بعيد فهو دليل علي انك ستشهد في حياتك أهوال عظيمة وتختلف بحسب هيجان البحر.

كل هذا التفسير اجتهادية من المفسرين وقد تخطئ وقد تصيب وليست دليل ليتبعه الناس في الحياة الدنيا