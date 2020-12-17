تراند اليوم : تفسير حلم البطيخ! !

تفسير حلم البطيخ في المنام، حيث يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي تنضج في فصل الصيف، حيث يقبل عليه الناس لما لها من فوائد جليلة للجسم في فصل الصيف، حيث يحتوي البطيخ علي العديد من العناصر التي يحتاج الجسم خلال فصل الصيف الجاف والحار، حيث يمد الجسم بالسوائل التي تساعده علي تعويض نقص الماء في الجسم وعلاج الالتهابات وإمداد الجسم بالفيتامينات مثل فيتامين c، ولكن ما تفسير رؤية البطيخ وهل هي خيرا أم شر واذا كانت خير فعلي ماذا يدل البطيخ، فمن خلال هذه الفقرة سوف نتعرض لكم التفسير الوفي لموضوع تفسير حلم البطيخ.

تفسير حلم البطيخ في المنام

يعتبر رؤية البطيخ في المنام وهو من الفواكه الصيفية خير علي من يراها، حيث يدل البطيخ علي صحة الجسد ويعتبر أكل في المنام دليل علي شفاء المريض من مرضا قد أصابه ويعتبر كذلك بشرت خير لمن سجن بان الفرج قد اقترب يإذن الله فقد اختلف المفسرين في تفير حلم البطيخ علي حسب وحالة من حلم بهذا الحلم.

فمن كانت عزباء ورئة البطيخ، فهذا دليل علي اقتراب موعد زفافها بإذن الله وحجم البطيخ يدل علي حجم مركزه الاجتماعي والمالي للعريس أما اذا رئته في غير موسمه فهو دليل علي انشغال الفكر بشيء ما.

أما للمرأة الحامل، فهو دليل علي اقتراب المولد، حيث يعتبر البطيخ من المسهلات للولادة وسوف تكون ولادتها سهلة بإذن الله.

أما رؤية البطيخ للمتزوجة، فهو دليل علي رزقا وفير من المال أما من اكلت منه فسوف تحمل قريبا وسوف ترزق بولدا صالح.

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أما بالنسبة لرجل الأعزب دليل علي اقتراب زواجه أو خطبته لمن يحب، والمتزوج دليل علي خير وفير قادم له.

أما من يري انه يكل البطيخ في فصل الصيف، فهو دليل علي امر سوف يحدث قريبا يدخل السرور علي قلبك أو تتلقي مساعد تعالج لك أمورك المتعسرة.

أما يري نفسه يشتري البطيخ في المنام، فهو دليل علي الاستقرار واذا كنت علي وشك افتتاح مشروع جديد، فسوف تتوفق فيه بإذن الله عزوجل.

هذه التفاسير مجرد اجتهاد من أهل العلم وقد تصيب وقد تخطئ والله اعلم.