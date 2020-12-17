تراند اليوم : انت مين الحلقة 2 HD برنامج انت مين الحلقه الثانيه HD انت مين الحلقة الثانية شاهد نت

برنامج الغناء The Mask Singer أنت امين الحلقة 2 الثانية مشاهدة وتحميل اون لاين 2020 بجودة عالية.

وتتمحور فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع انحاء العالم لملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلي الجمهور بأن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من أربعة أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى، ويشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.



مقدمين برنامج انت مين

وكشف البرنامج عن اربع شخصيات أطلق عليهم المحققين من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل وهم:

1 - الفنان حسن الرداد

2 - الفنانة سيرين عبدالنور

3 - الفنان قصي خولي

4 - الفنان مهند الحمدي



فقرات البرنامج انت مين

وعن فقرات برنامج انت مين يقدمها 12 نجم مختلف ومن مجالات مختلفة ايضا يقومون باستعراضات بازياء نتكرية

تخفي ملامحهم تمام ولا احد يعلم قط من هم حتي علي لجنة التحكم وحتي امن البرنامج، ويأتي كل شخصية غاضمن منهم بتصوير فيديو عن يومياته وعن ما يحب وماذا يفعل ولمن يستمع ثم يطل علي جمهور الاستوديو بشكل غنائي وفي اخر الاغنية يبدا ان يحرز لجنة التحكيم بمن ورا الماسك ويبدأ في ترشيح اسماء عديدة حتي يأتي الدور علي رفع الماسك ليبهر الجميع بمن هو مثلما فعل الفنان التونسي ظافر عابدن بالحلقة الاولي في افتتاحية البرنامج.



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