الاكثر متابعة اليوم - شبيهة هيفا حامل وكيف بدون رحم؟ – صورة

صدمت نجمة السوشيال ميديا الجزائرية، وشبيهة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشهيرة بلقب (جاد وهبي)، رواد السوشيال ميديا، بعدما نشرت صورة لها تظهر حملها في الشهر الثامن، بعدما خضعت لعملية تصحيح جنسي واصبحت أنثى.

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جاد علقت على الصورة: (قبل 8 أشهر قلتكم خبر حملي، جاوني انتقادات بزاف مع اني هذا شيء يخصني خفت من العين و موليتش نهدر عليه و ليت نلبس العربض غيرباش متبانش بطني اليوم بقالي أيام معدودة و أرزق بمولودي دعولي لأني غامرت بصحتي و حياتي لهذه اللحظة انشاء الله تكمل على خير لان الدكتور قال لي هذا الوقتصعب جدا و نسبه النجاح 60%

الحمد الله على تطور الطب و خاصة الطب التايلندي أشكره جدا).

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عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاجموا جاد ولم يصدقوا حملها لإنها أول متصححة جنسية جزائرية تحمل جنيناً، وتساءل الكثيرون كيف حدث الحمل وهي لا تملك رحماً!