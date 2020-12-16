تراند اليوم : Kuruluş Osman 38. bölüm full tek parça izle

Kuruluş Osman 38. bölüm full izle! Kuruluş Osman 38. bölüm izle bağlantısı tek parça dizi bitiminde ATV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmesiyle birlikte Kayı Obası'nda nelerin olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 38. bölüm izle linki merak ediliyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in de kadroya katılmasıyla birlikte Kuruluş Osman 38. bölüm tek parça youtube üzerinden de izlenebilecek. Peki, Kuruluş osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor.

Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

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