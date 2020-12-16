شاهد: كواليس مسلسل سامية الجزائري "الكندوش"

كشفت الفنانة السورية سامية الجزائري، عن مشاركتها في مسلسل جديد يحمل اسم "الكندوش"، التى بدأت تصوير أولى مشاهده.

وشاركت الفنانة سامية الجزائري، صور من كواليس تصوير مسلسل، وظهرت في الصور برفقة الفنان أيمن رضا، وشكران مرتجي، معلقة عليها:" أول يوم تصوير الكندوش".

وفي وقت سابق كشف الفنان حسام تحسين بيك، كاتب المسلسل، أنه سيقدم سامية الجزائري في هذا العمل بطريقة مختلفة تماماً عن المعتاد، حيث تؤدي شخصية وصفها "بالغريبة والمرعبة"، ستجعل المشاهد يذهل بها، وتم تأليف المسلسل ليعرض على 60 حلقة تعرض على جزأين، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين السوريين منهم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندا حنا، صباح.

وحول مسلسل الكندوش، أكد المشاركين في العمل أنه سيقدم بيئة شامية حقيقية ومختلفة وأقرب إلى الواقع، ولا يشبه الأعمال التي قدمت سابقاً التي شوهت صورة الدراما السورية على حد وصفهم.

وجسدت الفنانة سامية الجزائري العديد من الأدوارة المتميزة في اعمال فنية كثيرة، من بينها مسلسل أيام شامية، وليالي الصالحية، وأهل الراية، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل زنود الست الذي عرض عام 2013، آخر وفق "الوفد".

دخول سامية الجزائري عالم الفن:

دخلت سامية الجزائري عالم الفن بالصدفة عندما رأتها المخرجة السورية، قسمت طوزان، التي أعجبت بشخصيتها فعرضت عليها التمثيل، وبدأت في مسلسل اجتماعي بعنوان" أبو البنات"عام 1963، وكانت مٌدة المسلسل ربع ساعة أدت بها دور ممرضة وبعدها عملت في المسرح العسكري كموظفة لعدة سنوات إلى ان توالت الأعمال والنجاحات لتقف مع نجمات الصف الأول في سورية .

أعمال الفنانة سامية الجزائرية:

منذ ظهور سامية الجزائري في حقبة الستينيات من القرن الماضي، استطاعت جذب الأنظار إليها، بأعمالها في كوميد الأبيض والأسود، وأبرزها مسلسل صح النوم، ما جعلها تستحق لقب سيدة الكوميديا.

ولدت سامية الجزائري في 25 نوفمبر عام 1945، بأحد أحياء دمشق القديمة ، ونشأت في عائلة بسيطة وهي الأخت الكبرى للفنانة صباح الجزائري.











