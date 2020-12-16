شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان اثارت انتقادات و جدل واسع ”يمنية ام سعودية” ؟ .. ”أروى عمر” تحسم الأمر وتكشف عن جنسيتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسمت الناشطة في مواقع التواصل اروى عمر الجدل الواسع الذي ثار حول حقيقة جنسيتها يمنية ام سعودية واكدت بأن جنسيتها يمنية وتقيم بالسعودية مع عائلتها .

وفي مقابلة متلفزة عبر الإنترنت مع الإعلامي صالح الراشد على قناة atv الكويت تحدثت اروى عمر بشأن جنسيتها والتي تسببت في جدل بين المتابعين وقول البعض إنها سعودية وقول آخرين إنها يمنية وتقيم في السعودية بشكل مخالف، قالت أروى عمر إنها يمنية غير أن أهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين.

وبيّنت أروى عمر أنها الوحيدة من بين أهلها جميعا التي تحمل الجنسية اليمنية.

وتابعت أن لديها ابنا وحيدا يُدعى ”فهد“ وعمره 7 سنوات وتتمنى أن يكون كابتن طيار يمثل وطنه، وأشارت إلى أنها تؤوي فتاة وتقوم على تربيتها بجانب ولدها، لأن والدة هذه الفتاة مريضة ولا تستطيع تربيتها كما أن والدها موجود خارج السعودية.

وأكدت أن لديها 3 ملايين متابع ويبلغ سعر الإعلان الذي تقدمه 20 ألف ريال سعودي، موضحة أنها تصرف على ابنها ووالدها وأخواتها بشكل عام، مضيفة أن والدها لم يكن يرغب في عملها بالتمثيل في البداية عبر إم بي سي فاضطرت للاعتزال لمدة عام وبعده عادت بعدما أقنعته ووافق على عودتها.