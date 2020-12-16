تراند اليوم : قرار سعودي جديد بشأن ملابس الشباب والفتيات

الرياض / وكالات / الخليج 365

قررت المملكة العربية السعودية إلزام العاملين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب والمحتشمة للفتيات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أمر مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بأن يتولى فريق عمل مكون من الإمارة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بالمنطقة، متابعة تنفيذ القرار في جميع المحافظات وخاصة في الأسواق التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، أن توجيه الأمير جاء عقب تجول أمير مكة في أحد أسواق الطائف، ولقائه بشابين سعوديين يعملان في محال تجارية داخل السوق ويرتديان ملابس مغايرة للزي السعودي، التزاما بتعليمات الشركة التي يعملان بها.

وأوصى أمير المنطقة بأن يكون الزي السعودي ركيزة أساسية يلتزم بها أصحاب المؤسسات والشركات تجاه أبناء الوطن.

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وطالب الفيصل بحث الشركات على تعزيز قيمة الزي الوطني والتمسك بها وعدم التخلي عنها لدى الشباب والفتيات على حد سواء.