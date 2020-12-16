تراند اليوم : وصفة لعالج التهاب المفاصل الروماتيزمى بالأعشاب

فلسطين - الخليج 365

يعاني الكثيرين من التهاب المفاصل، حيث نوافيكم اليوم بوصفة طبيعية للعلاج بلأعشاب عن طريق الكركم والزنجبيل، التي لها خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تخفف من أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى، حيث أصبح الكركم معروفا بشكل خاص في الآونة الأخيرة، بأنه يحتوى على عنصر يسمى الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، والذى يقلل من اثنين من الإنزيمات في الجسم التي تسبب الالتهاب، وهنا نقدم لك حلقة جديدة من حلقات سلسلة "صحتك فى وصفة" لتركيبة جديدة تساعد على علاج مشكلاتك الصحية مع المفاصل.

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ووفقا لما ذكره موقع "healthyline"، ستحتاج إلى معرفة هذه المكونات حتى تساعدك فى وصفة العلاج:

- كوبان من الماء.

- 1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

- العسل.

طريقة التحضير

- تغلي الماء وإضافة الكركم والزنجبيل.

- اخفض الحرارة واتركها على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

- يصفى الخليط ويضيف ما يكفى من العسل لخلق طعم مفضل لك.

- يجب عليك شرب هذا الشاى مرتين في اليوم.