تراند اليوم : لماذا عليك العطس في كوعك بدلاً من يدك ؟

واشنطن/ الخليج 365

تمنع عملية تغطيّة الفم عند العطس من انتشار الجراثيم المُعدّية، لكنك ربما لم تكن تعلم بأن الطريقة التي كُنت تُغطي بها فمك مُهمّة أيضًا. يُشير مسؤولي الصحّة إلى أنك إذا لم تمتلك منديل ورقي، فينبغي عليك تغطيّة فمك عند العطس أو السُعال باستخدام كوعك وليس يدك.

وأوضح الطبيب الأميركي فنسنت هيل، رئيس فرع الوقاية من الأمراض المنقولة بالماء في المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “إذا غطى شخص ما فمه عند العطس بيديه؛ فإن هذا يخلق فرصة لهذه الجراثيم للانتقال إلى أشخاص آخرين، أو تلوث الأشياء الأخرى التي يلمسها الأشخاص”.

وتنتشر الجراثيم في الغالب بواسطة القُطيرات التنفسية المنبعثة من العطس والسعال. وعندما تقع هذه القطيرات على يديك، فإنها تنتقل إلى أشياء مثل مقابض الباب وأزرار المصعد وغيرها من الأسطح التي من المرجح أن يلمسها الأشخاص من حولك أيضاً.

وقال الطبيب الأميركي جورج بنيامين، المدير التنفيذي للجمعية الأميركية للصحة العامة إنه بدأ يرى أن هذه النصيحة أصبحت بارزة أكثر منذ نحو 10 سنوات.

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هذا يعني أنه ربما فاتت هذه النصيحة على البالغين، لكن الأطفال يتعلمون مراراً وتكراراً في المدارس الطريقة الصحيحة لتغطية الفم عند السعال أو العطس – التي يُشار إليها في بعض الأحيان بـ”سعال دراكولا”؛ نظراً لأنها تجعلك تشبه الكونت دراكولا وهو يغطي وجهه بردائه