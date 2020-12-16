تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 _ 1439 القائمة النهائية لمسلسلات رمضان ومواعيد عرضها HD

مع اشراقة شمس شهر رمضان الكريم، تبدأ شاشات العرض التلفزيونية بعرض مسلسلات رمضان 2018 _ 1439 ، ما بين دراما سورية ودينية وكويتية ومصرية، ويزداد التنافس بين مسلسلات رمضان هذا العام مع القائمة العريضة للمسلسلات التي أعلن عنها القائمون عليها.

نسر الصعيد:محمد رمضان درة سيد رجب أحمد خالد صالح تدور الأحداث حول (زين) ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع (هتلر) الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر هتلر لزين مكيدة يُحبس على إثرها زين، ويحاول الإيقاع بعدها بغريمه، وعلى صعيد آخر يتزوج زين من درة الفتاة القادمة من القاهرة على غير رغبة أهلها، ولكن ينفصل عنها بعد فترة ويتزوج ابنة عمه في النهاية‎.

عوالم خفية: عادل إمام رانيا فريد شوقي فتحي عبدالوهاب أحمد وفيق،تدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

أبو عمر المصري: أحمد عز أشرف زكي أحمد بدير فتحي عبدالوهاب،تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة و اسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذى لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالى فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتى يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذى كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر (فخرالدين) أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

سايكو: أمل عرفة أيمن رضا باسم ياخور حسام تحسين بيك،تدور الأحداث في إطار كوميدي ساخر حول إحدى الفتيات التي تعاني من المجتمع المحيط بها، نظرا لقولها الصدق دائما، مهما كلفها الأمر من مشاكل أو عقبات، فيتسبب ذلك في ظلمها كثيرا.

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كلبش 2: أمير كرارة هالة فاخر فتحي عبدالوهاب ضياء عبدالخالق،تدور الأحداث بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب. وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكي ينتقم منه، إلا إنه سيكون مسجون في سجن العقرب، فيهرب من السجن لينتقم لمقتل أسرته.

رسايل: مي عز الدين خالد سليم سليمان عيد أحمد سعيد عبدالغني،تدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.

أفراح إبليس (ج2): جمال سليمان صابرين جمال عبدالناصر أحمد صفوت،تدور أحداث المسلسل حول (همام) رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جملات) التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن (همام) يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوس من أجل السيطرة على تجارة الحديد.

الواق واق: رشيد عساف باسم ياخور شكران مرتجى محمد حداقي،تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عدد من الشخصيات التي لا يمكن أن تجتمع في مكان واحد، حيث نجد قبطان فاشل ومارشال فاشل ومطربة فاشلة وعدد آخر من الشخصيات التي تمثل الفشل في المجتمع، كل هذا يجتمع في جزيرة وينبغي عليهم أن يتكيفوا معًا من أجل البقاء على قيد الحياة، ومن أهم هذه الأشياء أن ينتخبوا قائد لهم وكأنه رئيس جمهورية الجزيرة؟

رحيم: ياسر جلال محمد رياض طارق عبدالعزيز أحمد السقا،يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري ينتج عنها تغييرات في طبيعة التركيبة الاجتماعية، نظرا لانتشار أفكار جديدة منها حب المال والسلطة. تدور أحداث المسلسل حول شخصية رجل أعمال يتاجر في جميع الأعمال غير المشروعة مثل: "السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة"، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب دكتورة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسًا على عقب.

طايع: عمرو يوسف سهير المرشدي عمرو عبدالجليل محمود البزاوي، تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

بالحجم العائلي: يحيى الفخراني ميرفت أمين عمر حسن يوسف سامي مغاوري، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

ترجمان الأشواق: عباس النوري غسان مسعود فايز قزق حسام تحسين بيك، يروي المسلسل قصة ثلاث أصدقاء اعتنقوا الفكر اليساري، وتفرقت بهم مسارات الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه المتاعب، وهجر الثالث خارج سوريا، وبعد نشوب الحرب الأهلية في سوريا، يعود الصديق الثالث للبحث عن ابنته المفقودة.

اختفاء: نيللي كريم هشام سليم محمد ممدوح بسمة، تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

أرض النفاق: محمد هنيدي هنا شيحة سلوى محمد علي دلال عبدالعزيز،تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

وحدن: نادين خوري (نادين حمصي) فايز قزق سليم صبري جهاد الزغبي، تدور أحداث المسلسل حول معاناة الأسر جراء الحرب وويلاتها، من خلال أسرة تتعرض بلدتهم لهجوم من الإرهابيين، وبسبب هذا الهجوم تعاني البلدة من حرب ضروس، يتسبب في بقاء الأسر بدون رجالها، فمنهم من قتل على يد الإرهابيين والبعض الآخر قرر الدخول في حرب ضدهم، لتوضح الأحداث كيفية تصرف سيدات هذه الأسر في ظل هذه الظروف.

أيوب: مصطفى شعبان محمد لطفي زكي فطين عبدالوهاب حسن حسني،تدور الأحداث حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبالفعل يصبح موظف في بنك، لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن ظلمًا، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ليبدأ بعد خروجه من السجن في حياته الجديدة التي يسعى فيها إلى الانتقام ممن ظلموه.

سك على أخواتك: علي ربيع رانيا فتح الله صلاح عبدالله سلوى خطاب،تدور أحداث المسلسل حول ممرض بوحدة بيطرية بإحدى محافظات الصعيد، يعرف أن والده على قيد الحياة ولديه شركات بالقاهرة، فيسافر إلى القاهرة، وهناك يدخل عالم جديد عليه.

تانغو: باسل خياط باسم مغنية دانا مارديني دانييلا رحمة،تدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين رباعي من راقصي التانجو، يتحدثون فيها عن طريقة الحب وكيفية التعامل مع الحبيب، وكل واحد منهم يرى الحب بطريقته التي تختلف عن الآخر، وكل واحدة تحكي عن ردة فعلها المتوقعة إذا تركها حبيبها، حتى إن إحداهن ترى أن الانتحار هو السبيل الأمثل إذا تركها حبيبها.

قانون عمر: حمادة هلال حسن عبدالله حجاج عبدالعظيم لقاء سويدان،تدور الأحداث حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فوضى: سلوم حداد أيمن رضا عبدالمنعم عمايري ديمة قندلفت، تدور أحداث المسلسل حول وحدة المستعربين ضمن الجيش الإسرائيلي والذين يتغلغلون في المجتمع الفلسطيني لملاحقة القياديين والنشطاء، من خلال الناشط (أبو أحمد) القياديّ في حركة حماس، الذي تتم مُلاحقته من قبل وحدة المستعربين، ولكنه ينجح في كل مرّة من الإفلات منهم.

عزمي وأشجان: حسن الرداد إيمي سمير غانم نسرين طافش يسرا المسعودي،تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

الهيبة العودة: تيم حسن نيكول سابا رفيق علي أحمد عبدالمجيد مجذوب،تدور أحداث المسلسل بعد أن يتم قتل (عليا) على يد أعداء الجبل، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة السلاح وغيرها من الأشياء الخاصة بهؤلاء العشائر.

ضد مجهول: غادة عبدالرازق حنان مطاوع أحمد سعيد عبدالغني خالد محمود،تدور الأحداث حول (ندى) وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب والمشكلة أن القضية تحرر ضد مجهول، لتبدأ من هنا والدتها (ندى) في البحث عن المجرم.

فارس وخمس عوانس: جيني أسبر لينا دياب مديحة كنيفاتي غادة بشور،ثلاث أخوات (الطبيبة البيطرية فتون ، فرح مضيفة الطيران التي تحب الفنون القتالية ، وفريحة المهووسة بالنجومية وبالمسلسلات التركية) وصلن إلى مرحلة العنوسة ، وتعيش معهن العمة (جميلة) ، وإحدى صديقاتهن (ياسمين) ، وجميعهن يقمن في نفس المبنى في حي دمشقي راق ، ومعهن أيضًا خالهن (فارس) ، وشقيقهن (حازم) الذي يعيش معهن سلسلة مغامرات وقصص ومواقف كوميدية ، في رحلة بحثهن عن شريك العمر في رحلة تصطدم بالعقبات التي تضعها أمامهن والدتهن المتسلّطة (تهاني) .

عبرة شارع: سعاد عبدالله داود حسين جمال الردهان باسمة حمادة، تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها و بمصلحتها، كما أن لديها أفكار غريبة فهي ترى الفن عار، وهو ما يجعلها ترفض أن تعمل ابنتها في هذا المجال، لكن إلى أي مدى ستستمر على هذا المنوال.

مع حصة قلم: حياة الفهد محمد جابر زهرة الخرجي باسم عبدالأمير، في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.

خط ساخن: سلاف فواخرجي نضال الشافعي حسين فهمي صلاح عبدالله،تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة (عالية) بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.

لعنة كارما: هيفاء وهبي أحمد صيام زكي فطين عبدالوهاب نبيل عيسى،تدور أحداث المسلسل حول فتاة تضطرها الظروف على التورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.