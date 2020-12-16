تراند اليوم : أحرف الأبجدية في سقطات نيمار

واجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الكثير من الانتقادات خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بسبب مبالغته في

"التمثيل"، كما انتشرت على الشبكات الاجتماعية العديد من الطرائف حوله، آخرها حروف الأبجدية الإنجليزية.

وجمعت صورة، نشرتها صحيفة "الماركا" الإسبانية، بعض سقطات نيمار خلال المونديال ورتبتها على شكل الحروف الأبجدية الإنجليزية، حيث

يتخذ كل سقوط لنيمار وضعية حرف معين من A إلى Z.

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وكانت قضية سقوط نيمار المتكرر، وغير المبرر، في المباريات التي يخوضها حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقة المونديال.

وكشف تقرير للتلفزيون السويسري عن أن نيمار أهدر بسقوطه، خلال 4 مباريات خاضها منتخب السامبا في مونديال روسيا، 14 دقيقة كاملة.