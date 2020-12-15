الاكثر متابعة اليوم - هل تورطت هيفا بقضية دعارة ومخدرات؟

منذ فترة، انتشرت أخبار تدين الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، وتتهمها بممارسة الدعارة، وانتشرت آنذاك وثيقة قضائية تضمنت تحقيقاً تم إجراءه مع وهبي بكونها بعد أسابيع قليلة من دخولها عالم الشهرة، وبعد انتخابها ملكة لجمال الجنوب اللبناني، ضبطت متلبسة بممارسة الدعارة في بيروت.

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الزميلة رئيس التحرير نضال_الأحمدية، تحدثت عن هذا الموضوع، ونفت أن تكون هيفا تورطت بالدعارة أو حتى المخدرات.

وقالت في فيديو مصور: (هيفا ما خصها بالشرب ولا المخدرات، القضية اللي قالوا فيها أنه تم القبض عليها متلبسة بتهمة الدعارة كذب، هي قالتلي انه اخدوها من بيتها، وسألت امها وكلامها اتطابق مع كلام هيفا وافرج عنها بعد يومين).

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تابعت تروي تفاصيل القضية: (اللي دبرلها قضية الدعارة كانوا الجماعة اللي اخدوا منها بنتها وانا مارح قول اسماء).

اضافت: (والقضية كانت مفبركة لياخدوا منها بنتها، كانت قضية كبيرة وقتها انا دبرت اللقاء بينها وبين زافين كان البرنامج بتلفزيون لبنان ووقتها هيفا بكيت وطالبت ببنتها وقالت انها مصدومة من اللي حصل معها).

اختتمت الأحمدية: (اخدوا البنت منها وكانت بتتوسل لتشوف بنتها وبنفس التوقيت اتهمت بقضية الدعارة هل هيدي صدفة؟).