الاكثر متابعة اليوم - نضال الأحمدية توضح هل تخلت هيفا عن ابنتها زينب؟

بعدما فاجأت زينب_فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة)، تجاهلت الأخيرة الأمر تماماً.

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هيفا لم تتفاعل مع فيديو إبنتها وتجاهلته تماماً كما تجاهلت من بعده ظهور ابنتها عبر مداخلة لبرنامح (ET بالعربي) حينما تحدثت عنها وقالت إنها ارادت ايصال رسالة لها عبر فيديو (توتة توتة).

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البعض اتهم هيفا بالقسوة واعتبروا تجاهلها لزينب أمراً صادماً، والبعض الآخر اتهموها بإنها تخلت عن ابنتها منذ كانت طفلة، وفضلت عليها الشهرة والفن.

الزميلة رئيسة التحرير نضال_الأحمدية، ردت على تلك الاتهامات التي تطال هيفا، لأنها تعلم اسراراً عن علاقة هيفا بابنتها لا أحد غيرها يعلمها، خصوصاً أن هيفا اعترفت للزميلة بتفاصيل حساسة ودقيقة جداً عام ١٩٩٦.

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قالت رئيسة التحرير في فيديو مصور: ( في عام ١٩٩٦ اتهمت هيفا بقضية دعارة، ووقتها اجت لعندي على المكتب، وحكت لي قضيتها وكيف القوا القبض عليها).

تابعت: (شوي تعاطفت مع هيفا لاني بتعاطف مع النساء اكتر من الرجال خصوصاً بهيدا الزمن، وتعاطفت معها في قضية بنتها وكانت كل الوقت تبكي على زينب).

اضافت: (هيفا لم تتخل عن زينب وضلت تركض ورا بنتها وتتوسلها).

استكملت: (هيفا هربت من افريقيا، بعد ما زوجوها وهي بنت صغيرة، وكان بدا تطلق وهيدا حقها، لكن عند الشيعة مش مسموح تطلق ابدا ومنعوها تطلق، لكن هي حملت بنتها وهربت فيها واجت على لبنان واخدوها منها، لأن والد زوجها كان عنده علاقات مع جهات عليا).