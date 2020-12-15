الاكثر متابعة اليوم - موعد الحكم على وزيري في قضيته مع هيفا

حددت محكمة جنح الشيخ زايد الموعد النهائي للحكم على محمد وزيرى الزوج السابق الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

ومن المقرر أن تقام جلسة النطق بالحكم في 22 فبراير/شباط المقبل.

كانت الشرطة ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبانية هيفاء وهبي بتهمة النصب، وذلك بعدما تقدمت ضده بعدة شكاوي تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق.

يأتي هذا بعدما جدد قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر، حبس المنتج المصري محمد_وزيري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بتهمة سرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي.

اقرأ: مهر هيفا وهبي الزهيد وكيف قبلت؟ – صورة

كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

اقرأ: المحكمة ترفض دعوى وزيري لإثبات زواجه من هيفا وهبي!