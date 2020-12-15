كارينا كابور تستعرض بطنها المنتفخ فى الشهور الأخيرة من الحمل

شاركت الفنانة الهندية كارينا كابور، مجموعة من الصور على حسابها الشخصي "انستغرام"، واستعرضت بطنها المنتفخ في أواخر شهور حملها في طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف علي خان.

وكانت قد أعلنت الفنانة كابور، عن حملها الثاني في شهر أغسطس الماضي وسط ترحيب عدد كبير من أصدقائها التي نشرت العديد من التهاني الخاصة بهم عبر حسابها.

والجدير بالذكر، أن هذا حملها الثاني بعد طفلها الأول "تيمور، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

وكان زوجها قد أصدر بيانًا قال فيه: "يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا". وفق "اليوم السابع".

وتحظى النجمة الهندية كارينا كابور، على متابعة كبيرة على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لنجاحها الكبير في التمثيل بالإضافة إلى جمالها.