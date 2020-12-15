مصر.. العثور على ساق مبتورة وسط الشارع

تلقت شرطة منطقة العجوز في مصر، اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بالعثور على ساق مبتور وسط شارع شهير، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأفادت الشرطة، بأن عُثر على ساق ذكر من "جثة شخص" ، ملفوفة بقطعة قماش داخل كيس بلاستيكي، وقد أحاط الأمن بالمنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أن القماش الملفوف به الساق، من أنواع "قماش الكفن" الخاص بتكفين الموتى، وجرى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورجحت تحقيقات النيابة العامة احتمالين، أحدهما: أن يكون وراء الواقعة شبهة جنائية، وأن الجاني ألقى بجزءٍ من الجثة بالشارع في محاولة لتشتيت أجهزة الأمن، وثانيهما: أن تكون الساق بُترت جراء عملية جراحية، ولم تدفن، وتم التخلص منها في هذا المكان.

ووفق لصحيفة "اليوم السابع"، طلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الساق واستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم بشأن هوية الشخص المجهول الذي ألقى بالساق وسط الشارع.