تراند اليوم : محكمة سعودية تبطل زواج ثمانيني على فتاة مراهقة

الرياض / مشرق نيوز

قررت محكمة سعودية إلغاء عقد قران بين رجل يبلغ من العمر 84 عاما وفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، قائلة إن الزواج كان غير قانوني.

وقال قاضي المحكمة في أبو عريش، جنوب جازان، إن المسؤول عن توثيق عقد الزواج الأسبوع الماضي سيمثل أمام النيابة العامة الأحد لتستمع إلى شهادته، نظرا لأن فارق السن بين العروس والعريس كبير للغاية.

وطفت القضية على السطح إثر طلب العريس طلاق عروسه بعد أن رفضت إتمام مراسم الزواج، كما أصر على استعادة 90 ألف ريال سعودي قدمها إلى والد زوجته.

ووفقا للتقرير، فقد كان والد العروس يعاني من اضطرابات نفسية.

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وأعرب القراء على مواقع الانترنت عن استيائهم، داعين إلى اتخاذ اجراءات قوية ضد العريس، ووالد العروس والمسؤول عن توثيق عقد الزواج.

واشار الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المسن استخدم أمواله للاستفادة من الوضع واستغلال الحاجة الملحة للمال من قبل والد العروس.

وأشاد العديد بشجاعة الفتاة لرفضها العريس.

ويعتبر الزواج دون السن القانونية، ولا سيما في المناطق غير الحضرية، قضية طبيعية في المجتمع السعودي، على الرغم من أن العروس يجب أن تكون رسميا على الأقل بعمر 16 عاما، والاستثناءات يجب أن يؤذن لها رسميا من قبل المحاكم.