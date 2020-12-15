تراند اليوم : الجو صاف حتى الاثنين وارتفاع على درجة الحرارة

محافظات- الخليج 365:

تشير دائرة الأرصاد الجوية بأنه سيكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.